Что такое интеграция, какой она бывает и почему это понятие актуально

«В бизнесе это не только слияния и поглощения компаний. Гораздо чаще мы видим интеграцию бизнес-процессов. Например, когда вы делаете заказ в интернет-магазине, информация о нем автоматически поступает в систему управления складом — чтобы собрать товар, в бухгалтерию — чтобы выставить счет, и в службу доставки. Все эти разные системы работают как единый организм благодаря интеграции», — пояснил Марчел Кырлан.