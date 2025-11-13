Больницу в Ростовской области оштрафовали за нарушения при работе с пациентами

ЦРБ в Каменском районе Ростовской области оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушения при работе с пациентами. Наказание вынесли в суде по административной статье (ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ), сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора.
Нарушения выявили во время внеплановой проверки. Оказалось, что некоторых пациентов с подозрением на онкологическое заболевание отправили к профильному врачу только через несколько месяцев, а не через три рабочих дня, как это необходимо по закону.
Кроме того, установили отклонение в плане маршрутизации пациента с острым нарушением мозгового кровообращения.
Доводы Росздравнадзора в отношении медицинского учреждения рассмотрели в Каменском районном суде.
Добавим, во время проверок специалисты надзорного ведомства применяют риск-ориентированный подход. Иными словами, во время инспекций в первую очередь обращают внимание на работу с пациентами, а также на качество и скорость оказания помощи. Под особым контролем находится работа со случаями онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
