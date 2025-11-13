Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области отремонтировали медпункт в селе Новый Дроков

Медики будут обслуживать более 250 взрослых и 30 детей.

Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в селе Новый Дроков Брянской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.

В Новодроковском медпункте обслуживаются жители из 11 населенных пунктов — более 250 взрослых и 30 детей. В ФАПе установили пандус с поручнями для маломобильных пациентов, отремонтировали потолки, полы и стены, заменили окна и двери, обновили электропроводку, провели горячее водоснабжение.

«В здании стало значительно теплее и уютнее, исчезли сквозняки и посторонние запахи. Все поверхности теперь ровные, уборка и дезинфекция занимают меньше времени», — рассказала фельдшер высшей категории Юлия Иванькова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.