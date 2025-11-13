Суд обязал обеспечить жителям Омской области мусорную площадку рядом с домом

По иску прокурора Таврического района Омской области суд обязал местную администрацию создать площадку накопления твердых коммунальных отходов вблизи жилого дома заявителей.
На проблему пожаловались жители одного из домов райцентра. Они рассказали, что рядом с их домом отсутствовала официальная мусорная площадка. В результате жителям приходилось преодолевать значительное расстояние, чтобы вывезти бытовые отходы.
На основании полученных данных прокуратура подала в суд иск о понуждении администрации Таврического района оборудовать контейнерную зону в установленных законом пределах.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал муниципалитет создать площадку накопления твердых коммунальных отходов до 1 мая 2026 года.
