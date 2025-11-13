Проект века. Минтранс назвал дату запуска магистрали «Центральной» в Самаре

Важно подойти к вопросу стройки ответственно: ведь второго такого шанса на изменение транспортной системы Самары уже не будет. Есть риск, что соблазн пойти по простому пути и построить просто несколько автомобильных полос, перевесит здравый смысл и заботу о будущем. Нужно понимать, что чисто автомобильная магистраль, как некий обособленный от всего остального города луч с редкими развязками, улучшит жизнь только незначительной части горожан. Остальным — тем, кому придется лезть в подземные или надземные переходы, делать «крюки» в автобусах или даже на автомобилях, жителям соседних домов будет неудобно. В городах дорога должна строиться так, чтобы возле нее хотелось строить жилье и коммерческую недвижимость, открывать рестораны с летними верандами и сажать деревья в парках и скверах, тогда такая дорога будет полезна городу. Если же это будет обособленная трасса, закрытая шумозащитными экранами, это будет проект для автомобилей. А в городе, повторюсь, живут всё-таки люди, а не машины.