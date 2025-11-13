Проект века. Минтранс назвал дату запуска магистрали «Центральной» в Самаре

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области озвучило точную дату открытия первого «городского» участка магистрали «Центральной» в региональной столице.
Впервые о планах построить широкую дорогу, связывающую центр с окраинами, заговорили примерно сто лет назад. С тех пор проекты создания магистрали как приоритетная задача рассматривались много раз. Впрочем, первый участок уже на подходе.
Хорошая идея должна отлежаться
Была в старой, еще дореволюционной Самаре улицы Сызранская. В 1937 году ей довелось попасть в важный документ — генплан «Большой Куйбышев», где, среди прочего, было написано: «Транспортная магистраль создается путем пробивки новой улицы от вокзала до Сызранской улицы со сносом ныне существующих построек. Сызранская улица, соответственно, расширяется и обустраивается. Магистраль оборудуется трамвайным полотном». Но из-за последовавшей вскоре Великой Отечественной войны план так и остался на бумаге.
В самом конце 1940-х годов Сызранская протянулась от Урицкого до Гагарина. Тогда же часть нынешней Красноармейской (от Крымской площади до дома № 106) именовалась Ново-Сызранской, но в 1960-х она «переехала» — адреса по Ново-Сызранской получили двухэтажные дома поселка «Коллективка», построенные рабочими ГПЗ-4. А в 1967 году «обе сызранские» улицы были объединены в проспект Карла Маркса. Чтобы связать оборонные предприятия Безымянки с центром Кубышева, вдоль будущего проспекта еще в 1940-х годах построили Линдовскую железную дорогу, остатки которой — рельсы, подсобные сооружения — видны кое-где и до сих пор. Так что идея важности этого маршрута головы чиновников не покидала.
Строительство планировалось по проспекту Карла Маркса.
Новое начало
Впрочем, о реализации масштабного проекта заговорили только в конце 1990-х — начале 2000-х. Планы были самые грандиозные — обсуждалась даже возможность строительства вдоль проспекта Карла Маркса второй линии метро (для пересадки на которую даже сделали лестницу в центре зала на станции «Московская»). Но в итоге всего этого в 2007 году был построен только участок, соединивший Самару с обводной дорогой и трассой М5, не доведенный, впрочем, даже до Ракитовского шоссе.
Второй подход случился уже в текущем 2025 году — магистраль включили в перечень мероприятий проекта «Модернизация улично-дорожной сети», который вошел в стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года. А строительство участка до Ракитовского шоссе областные власти обещали закончить в нынешнем ноябре. Как было объявлено, трассу хотят построить без светофоров, но с обустройством велодорожек и подготовленной инфраструктурой для скоростного рельсового транспорта.
И вот теперь Минтранс озвучил сроки запуска в эксплуатацию 14-километрового участка «Центральной» от Обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе. 30 ноября 2025 года.
Второго шанса уже не будет
В Самаре всего две дороги ведут почти через весь город — Ново-Садовая и Московское шоссе. Необходимость третьей остро чувствует каждый автомобилист. Но актуален ли проект столетней давности? И какой сегодня должна быть магистраль «Центральная»? По просьбе АиФ-Самара на эти вопросы ответил транспортный аналитик, автор проекта «Самара. Транспорт, удобный для жизни» Артемий Ярчевский.
— То, что 100 лет назад было далекой перспективой, сейчас — уже реальность, более того: можно сказать, что строительством этой улицы мы нагоняем убежавший далеко вперед в своем развитии город. И это очень большая градостроительная удача, что за всё это время коридор так и не был застроен. Сейчас мы имеем все шансы построить «Центральную» в современном, ориентированном на запросы горожан виде: с качественным общественным транспортом, с зелеными прогулочными зонами, с доступностью для всех горожан — в общем, магистраль для людей, во всей широте значения этого слова.
Важно подойти к вопросу стройки ответственно: ведь второго такого шанса на изменение транспортной системы Самары уже не будет. Есть риск, что соблазн пойти по простому пути и построить просто несколько автомобильных полос, перевесит здравый смысл и заботу о будущем. Нужно понимать, что чисто автомобильная магистраль, как некий обособленный от всего остального города луч с редкими развязками, улучшит жизнь только незначительной части горожан. Остальным — тем, кому придется лезть в подземные или надземные переходы, делать «крюки» в автобусах или даже на автомобилях, жителям соседних домов будет неудобно. В городах дорога должна строиться так, чтобы возле нее хотелось строить жилье и коммерческую недвижимость, открывать рестораны с летними верандами и сажать деревья в парках и скверах, тогда такая дорога будет полезна городу. Если же это будет обособленная трасса, закрытая шумозащитными экранами, это будет проект для автомобилей. А в городе, повторюсь, живут всё-таки люди, а не машины.
Уверен, что концессионер (будь то инициирующий этот проект «Газпромбанк», или альтернативный участник) проявит подобающую своему статусу социальную ответственность и вместе с регионом выберет правильное со стратегической точки зрении планировочное решение.