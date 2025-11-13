Ричмонд
В Самаре медики могут вернуть половину платы за частный детсад

Мера поддержки распространяется на семьи с детьми от 1,5 до 6,5 лет.

Врачи и другие сотрудники государственных медицинских учреждений в Самаре имеют возможность получить компенсацию за посещение ребенком частного детского сада.

По информации городской администрации, размер компенсации составляет 50% от ежемесячной платы за сад.

Чтобы оформить выплату, необходимо предоставить заявление, копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, справку с места работы, договор с детсадом, подтверждающие оплату документы за последние полгода, а также банковские реквизиты. Подать пакет документов можно через МФЦ или в районные отделы, отвечающие за социальную поддержку.