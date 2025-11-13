В Самаре медики могут вернуть половину платы за частный детсад

Чтобы оформить выплату, необходимо предоставить заявление, копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, справку с места работы, договор с детсадом, подтверждающие оплату документы за последние полгода, а также банковские реквизиты. Подать пакет документов можно через МФЦ или в районные отделы, отвечающие за социальную поддержку.