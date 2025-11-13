ЖКХ сказало, почему в квартирах белорусов может быть холодно. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
В организации заметили, что с начала 2025 года в Минске был законсервирован 181 ствол мусоропровода в 63 жилых домах. И напомнили, зачем нужно избавляться от мусоропроводов. Одной из причин, помимо антисанитарии, шума, проблем с сортировкой, в ЖКХ назвали теплопотери.
«При неплотных клапанах мусоропровод работает как вентиляционная шахта, вытягивая тепло из подъезда и квартир», — пояснили в ведомстве.