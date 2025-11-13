Гандболисты из подмосковного Чехова провели мастер-класс для детей

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел День здоровья для учащихся гимназии № 2 поселка Васькино, а также школ села Дубна и поселка Нерастанное в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На спортивном празднике для учеников 1−9-х классов устроили эстафеты. Ребята прошли серию испытаний на меткость, выносливость и координацию, а также получили базовые знания о гандболе. Всего в мероприятии приняли участие 500 школьников.
Кроме того, главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи — училище олимпийского резерва № 4» Василий Филиппов и игроки команды Степан Гриценко и Александр Филиппов организовали отдельное занятие для воспитанников детского дома в городе Переславле‑Залесском.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.