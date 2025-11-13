Ричмонд
Главные новости к вечеру 13 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 13 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 ноября 2025 года.

Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия будет продолжать СВО до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Источник: Reuters

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции.

Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Мы постоянно ведем технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой», — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

ВС РФ освободили за сутки два населенных пункта

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области. Бойцы «Восточной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Даниловка Днепропетровской области.

Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.

