Главные новости к вечеру 13 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 ноября 2025 года.
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей
Россия будет продолжать СВО до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции.
Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю
«Мы постоянно ведем технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой», — отметил госсекретарь США Марко Рубио.
ВС РФ освободили за сутки два населенных пункта
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области. Бойцы «Восточной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Даниловка Днепропетровской области.
Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии
Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.