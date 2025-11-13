В Липецкой области запустили экскурсию «Возвращение в дворянскую усадьбу»

Многопрофильный центр культуры «Элегия» города Задонска Липецкой области с 12 ноября открыл новую экскурсионную программу «Возвращение в дворянскую усадьбу». Экскурсии доступны по Пушкинской карте, которая действует при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Тематическое занятие знакомит гостей с предметами быта 19-го и начала 20-го веков. Среди вещей — посуда Кузнецовской фарфоровой фабрики, старинный деревянный стол, коллекция елочных игрушек, швейная машинка «Зингер» и многое другое.
Полтора века назад в усадьбе жила дворянская семья Поповых. Экскурсанты смогут увидеть их фотографии и поучаствовать в историческом квесте. Участникам этого испытания нужно разгадать загадки, связанные с домом и его владельцами.
