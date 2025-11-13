В Ярославле в 4-й раз состоится фестиваль языков

Ярославский фестиваль языков примет гостей в четвертый раз, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие пройдет 15 ноября в Ярославле в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова, которую обновляют по нацпроекту «Семья».
«Участники смогут узнать об истории 25 языков, их лингвистических особенностях и тесной связи с культурой соответствующих народов. Среди спикеров — ведущие эксперты в области лингвистики и культурологии, но не менее интересны будут выступления, посвященные языку жестов, “языку библиотекарей” и “языку икон”», — рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
На фестивале будут представлены славянские, тюркские, финно-угорские, романские, восточноазиатские языки, а также уникальные языковые практики и искусственные языки. Кроме того, 14 ноября впервые пройдет детский фестиваль языков. Специально разработанную программу о многообразии мировых языков и культур презентуют в Центре библиотечного обслуживания детей на ул. Володарского, 59. Программа фестиваля опубликована на официальной странице областного министерства культуры в социальной сети «ВКонтакте».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.