В Ярославле в 4-й раз состоится фестиваль языков

На фестивале будут представлены славянские, тюркские, финно-угорские, романские, восточноазиатские языки, а также уникальные языковые практики и искусственные языки. Кроме того, 14 ноября впервые пройдет детский фестиваль языков. Специально разработанную программу о многообразии мировых языков и культур презентуют в Центре библиотечного обслуживания детей на ул. Володарского, 59. Программа фестиваля опубликована на официальной странице областного министерства культуры в социальной сети «ВКонтакте».