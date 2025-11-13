Башкирии предоставят 163 миллиона рублей на обучение работников «оборонки»

Общий объем финансирования программы по всем регионам страны составляет около 680 миллионов рублей. Как ранее сообщала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в Башкирии уже заключено 2944 договора с 13 предприятиями ОПК, по которым обучаются 841 человек.