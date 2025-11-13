Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирии предоставят 163 миллиона рублей на обучение работников «оборонки»

Башкирия получит 163 миллиона рублей на обучение работников ОПК.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия получит федеральную субсидию в размере 163 миллионов рублей на дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования программы по всем регионам страны составляет около 680 миллионов рублей. Как ранее сообщала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в Башкирии уже заключено 2944 договора с 13 предприятиями ОПК, по которым обучаются 841 человек.

Программа финансирует профессиональное обучение и дополнительное образование как действующих работников оборонных предприятий, так и граждан, обратившихся в центры занятости и заключивших ученические договоры с предприятиями ОПК. Среди наиболее востребованных образовательных программ — «Организация деятельности в условиях гособоронзаказа» и «Основы менеджмента».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.