Башкирии предоставят 163 миллиона рублей на обучение работников «оборонки»

Башкирия получит федеральную субсидию в размере 163 миллионов рублей на дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общий объем финансирования программы по всем регионам страны составляет около 680 миллионов рублей. Как ранее сообщала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в Башкирии уже заключено 2944 договора с 13 предприятиями ОПК, по которым обучаются 841 человек.
Программа финансирует профессиональное обучение и дополнительное образование как действующих работников оборонных предприятий, так и граждан, обратившихся в центры занятости и заключивших ученические договоры с предприятиями ОПК. Среди наиболее востребованных образовательных программ — «Организация деятельности в условиях гособоронзаказа» и «Основы менеджмента».
