Минтруда сказало, кто из белорусов сразу может пойти в отпуск на новой работе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что сотрудники на новой работе могут уйти в трудовой отпуск не ранее чем через полгода. Однако есть и исключения. К примеру, отпуск до истечения шести месяцев может быть предоставлен некоторым категориям белорусов.
В Минтруда отметили, что речь идет про женщин перед отпуском по беременности и родам или же после него, несовершеннолетних, сотрудников, которые совмещают работу с получением образования. Кроме того, отпуск может быть предоставлен работникам, принятым в порядке перевода от другого нанимателя, родителям детей-инвалидов или двоих и более детей до 14 лет, совместителям (если отпуск на их основной работе совпадает с периодом у данного нанимателя).
«Кстати, работающим супругам военнослужащих по их желанию трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском супруга», — напомнили в пресс-службе.
Ранее Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.
Тем временем ФСЗН сказал, как 3% от зарплаты станут ежемесячными 924 рублями доппенсии.
А еще владельцы ряда квартир в Беларуси могут получить повышенный налог.
Также назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси: «Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь».