ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на сайте ЦБ.
«Установить с 1 января 2026-го признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее — признаки), согласно приложению к приказу», — говорится в материалах.
Регулятор распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. Также в обновленный список, в частности, добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк.
В среду директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил в интервью РИА Новости, что злоумышленники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, такие операции включат в список подозрительных.
Собеседник агентства уточнил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.