В подмосковных Мытищах началась подготовка к строительству медцентра

Подготовка к строительству нового медицинского центра началась на улице Коминтерна в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Объект будет возводиться по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Сначала строители снесут старые корпуса больницы, построенные в первой половине прошлого века. Техника уже приступила к демонтажу конструкций.
«Эти корпуса были построены в 1930-х годах, они со временем обветшали. Устарела и система разделения на палаты и специализированные кабинеты. В помещениях было невозможно разместить оборудование, необходимое для работы врачей», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Когда площадку освободят от старых зданий, там возведут центр площадью более 110 тысяч квадратных метров. В учреждении разместятся стационар почти на 800 мест, сосудистый центр, родильный дом, отделения хирургии и терапии. Новый медицинский центр заработает в 2030 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.