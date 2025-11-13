Волонтер из Ленобласти удостоен почетного знака «Доброволец России»

Волонтер из Ленинградской области Артем Пастухов удостоен почетного знака «Доброволец России», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Развитие добровольческой деятельности является одним из ключевых направлений национального проекта «Молодежь и дети».
Награду вручили на Итоговом форуме Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, который прошел с 5 по 9 ноября на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Знак отличия получают самые активные волонтеры, добровольцы и герои страны.
Артем является опытным организатором и участником поисковых экспедиций «Вахты Памяти». С 2016 года он прошел путь от «Волонтеров Победы» до одного из ведущих специалистов в сфере патриотического воспитания. Волонтер помог 205 жителям региона установить судьбы погибших родственников, благоустроил 5 братских захоронений и установил 4 памятника.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.