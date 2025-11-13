«Коронавирус сейчас другой, совершенно не те симптомы». Первый замминистра здравоохранения Богдан рассказала о специфике коронавирусной инфекции осенью 2025

О специфике коронавирусной инфекции осенью 2025 в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
По ее словам, коронавирус перешел в разряд сезонных вирусов.
«Это совершенно ни те симптомы, которые были в первую, вторую, третью волну у ковида», — подчеркнула Елена Богдан, характеризуя это вирусное заболевание.
Коронавирус сейчас не протекает так тяжело, как он протекал ранее, подчеркнула медик.
«Но конечно для любого вируса есть свои уязвимые группы», — отметила Елена Богдан.
По ее словам, люди старших возрастов подвержены коронавирусу больше чем молодежь, хотя у молодежи больше контактов, больше перемещений.
«Молодежь инфицируется больше, но протекает у них все гораздо легче», — заметила медик, добавив, что пожилым людям стоит прививаться от ковида.
По словам первого замминистра здравоохранения, мутации коранавируса идут, любой вирус мутирует.
«Но на сегодняшний момент он не такой опасный как был. Он не опасен для основной массы населения», — подчеркнула Елена Богдан, характеризуя новый штамм коронавируса.
Кстати, приболевшие школьники могут быть дома 5 дней без справки о болезни.
