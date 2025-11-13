Господдержка помогла газовщику из Брянской области повысить квалификацию

Контролер газового хозяйства из Злынковского района Брянской области Лидия Квиленкова прошла курсы повышение квалификации при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения.
Женщина обратилась в центр занятости населения, где карьерные консультанты помогли ей выбрать подходящую образовательную программу. Лидия приняла решение пройти обучение профессии «контролер газового хозяйства».
Повышение квалификации проводилось в дистанционном формате на базе Пензенского государственного технологического университета. Лидия отметила высокое качество и удобную форму обучения, а также профессионализм преподавателей.
Теперь, успешно завершив программу, специалист применяет современные технологии и методы диагностики оборудования для обеспечения безопасности газоснабжения на участке, где работает с 2017 года.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.