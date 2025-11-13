Ричмонд
Эксперт посоветовала, как выбрать идеальные игрушки для котов

Зоопсихолог Капустина: Лабиринты и игровые тоннели развивают логику у котов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зоопсихолог Светлана Капустина в интервью NEWS.ru рассказала, какие игрушки полезны для домашних питомцев. По ее словам, у каждой кошки должны быть два типа развлечений: для игр с хозяином и для самостоятельной активности.

— Особую пользу приносят развивающие игрушки. Многим питомцам нравятся пищевые головоломки, где нужно приложить усилия, чтобы добыть лакомство. Также популярны лабиринты и игровые тоннели — это развивает логическое мышление у кошек, — пояснила специалист.

Эксперт рекомендует избегать опасных предметов с мелкими деталями или перьями, которые животное может проглотить. Также важно не оставлять все игрушки постоянно доступными — питомец быстро теряет к ним интерес. Простые мячики и мышки остаются беспроигрышным вариантом для ежедневных игр.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что покупные йогурты провоцируют жировую болезнь печени.