Эксперт посоветовала, как выбрать идеальные игрушки для котов

Зоопсихолог Светлана Капустина в интервью NEWS.ru рассказала, какие игрушки полезны для домашних питомцев. По ее словам, у каждой кошки должны быть два типа развлечений: для игр с хозяином и для самостоятельной активности.
— Особую пользу приносят развивающие игрушки. Многим питомцам нравятся пищевые головоломки, где нужно приложить усилия, чтобы добыть лакомство. Также популярны лабиринты и игровые тоннели — это развивает логическое мышление у кошек, — пояснила специалист.
Эксперт рекомендует избегать опасных предметов с мелкими деталями или перьями, которые животное может проглотить. Также важно не оставлять все игрушки постоянно доступными — питомец быстро теряет к ним интерес. Простые мячики и мышки остаются беспроигрышным вариантом для ежедневных игр.
