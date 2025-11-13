Ветеран СВО из Курска стал победителем фестиваля «Кубок Победы. Волга»

Житель Курска Евгений Акульшин стал победителем фестиваля-соревнования по фиджитал-спорту «Кубок Победы. Волга», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Курской области. Состязания проходили 5−6 ноября в Самаре во время Международного форума «Россия — спортивная держава» при поддержке госпрограммы «Спорт России».
Напомним, соревнования организованы по восьми дисциплинам: сквош, бокс, гонки, баскетбол, велогонки, пятиборье, а также двоеборье — тактическая стрельба и легкая атлетика. Упражнения были как физическими, так и цифровыми. В состязаниях приняли участие более 100 героев СВО.
Евгений Акульшин завоевал золото в фиджитал-сквоше и третье место — в фиджитал-велоспорте. Кроме того, он принял участие в фиджитал-велогонках. Там необходимо было «накрутить» педалями наибольшее количество ватт. Результат жителя Курска составил 670 ватт. В итоге он занял третье место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.