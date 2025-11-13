Запуск еще двух заводов планируют в 2026 году в Красном Сулине

В 2026 году в Красном Сулине, на промышленной площадке завода «Технониколь», должны запустить еще два объекта. Новые производства будут специализироваться на выпуске теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Объем инвестиций планируется около 7,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Юрия Слюсаря.
Строительство уже началось. Специалисты выполнили вертикальную планировку участка и свайные работы. Сейчас идет монтаж колонн. До конца года приступят к возведению каркасов производственных цехов.
После запуска дополнительных заводов количество рабочих мест на красносулинских предприятиях практически удвоится.
Сейчас на промплощадке уже работают два завода. Они производят каменную вату и субстраты для сельского хозяйства. Первое предприятие выпускает 1,7 млн кубометров утеплителя ежегодно. Второе производит 160 тысяч кубометров субстратов из минеральной ваты для теплиц. На этих заводах сегодня работают 233 человека.
Еще одно местное предприятие — «Ларта Гласс Ростов» — планирует модернизацию. На данный момент производственная мощность составляет 900 тонн флоат-стекла в сутки.
— Оба завода динамично развиваются. И реализовывать им планы помогает господдержка. Правительство области субсидировало компаниям часть затрат на техприсоединение, предоставляло налоговые льготы. Видим, что эти меры приносят долговременный и ощутимый результат, — прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
