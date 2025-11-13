«Каждые 20 минут сильный приступ»: в Уфе пытаются спасти больную куницу

В Калининском районе Уфы на территории садового товарищества обнаружили куницу, у которой наблюдаются приступы, похожие на эпилепсию. Об этом рассказал глава центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
По словам специалиста, визуально у животного нет каких-либо травм, которые могли бы вызвать судорожные припадки. Однако приступы повторяются с частотой каждые 20−25 минут, что вызывает серьезные опасения за ее состояние.
Животное транспортировали в центр реабилитации для оказания помощи.
— Впереди обезболивание и успокоительное. А дальше по ходу событий, — заявил Дмитрий Стрельников.
