«Каждые 20 минут сильный приступ»: в Уфе пытаются спасти больную куницу

В Уфе спасают страдающую припадками куницу.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы на территории садового товарищества обнаружили куницу, у которой наблюдаются приступы, похожие на эпилепсию. Об этом рассказал глава центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

По словам специалиста, визуально у животного нет каких-либо травм, которые могли бы вызвать судорожные припадки. Однако приступы повторяются с частотой каждые 20−25 минут, что вызывает серьезные опасения за ее состояние.

Животное транспортировали в центр реабилитации для оказания помощи.

— Впереди обезболивание и успокоительное. А дальше по ходу событий, — заявил Дмитрий Стрельников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.