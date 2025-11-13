Волгоградские старшеклассники узнали, как разработать видеоплатформу

«Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» состоялся 11 ноября в центре информационных технологий Волгоградской области для учащихся 9−11-х классов школ № 1 и 27 Тракторозаводского района Волгограда. Работа образовательного проекта «Урок цифры» направлена на достижение целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
В ходе занятия школьники узнали, как разрабатывают пользовательские интерфейсы и внедряют новый функционал. Они увидели, каким образом проводят анализ данных и какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности сервиса. Значительная часть урока была посвящена профессиям, востребованным в ИТ‑индустрии. Учащиеся познакомились с особенностями работы разработчика, дизайнера, аналитика, инженера машинного обучения, копирайтера, тестировщика и специалиста по информационной безопасности.
Благодаря интерактивной составляющей ребята погрузились в специфику этих профессий и увидели, как их представители участвуют в развитии платформ. Уточним, «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» доступен до 16 ноября по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.