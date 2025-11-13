Десятимесячный медвежонок бегал по центру Витебска — его ловили семь часов

Операция по отлову медвежонка в городе проводилась с самого утра. Животное даже успело стать героем социальных сетей, попав на камеры наружного видеонаблюдения. В результате хищника спасли, осмотрели, а затем отправили в естественную среду обитания — в Суражский лесхоз.