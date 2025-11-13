Ричмонд
Десятимесячный медвежонок бегал по центру Витебска — его ловили семь часов

Профильные службы семь часов ловили десятимесячного медвежонка, бегавшего в центре Витебска.

Источник: Комсомольская правда

Десятимесячный медвежонок бегал по центру Витебска — его ловили семь часов. Подробности sb.by рассказали в Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Операция по отлову медвежонка в городе проводилась с самого утра. Животное даже успело стать героем социальных сетей, попав на камеры наружного видеонаблюдения. В результате хищника спасли, осмотрели, а затем отправили в естественную среду обитания — в Суражский лесхоз.

Начальник Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Мальчевский привел подробности:

— Сегодня в 07.30 утра к нам поступила информация, что в окрестностях улицы Правды обнаружен медвежонок. Его отловом в районе Летнего амфитеатра на протяжении 7 часов занимались профильные службы нашего города.

По словам Мальчевского, десятимесячный медвежонок полностью здоров.

