Десятимесячный медвежонок бегал по центру Витебска — его ловили семь часов. Подробности sb.by рассказали в Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Операция по отлову медвежонка в городе проводилась с самого утра. Животное даже успело стать героем социальных сетей, попав на камеры наружного видеонаблюдения. В результате хищника спасли, осмотрели, а затем отправили в естественную среду обитания — в Суражский лесхоз.
Начальник Витебской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Мальчевский привел подробности:
— Сегодня в 07.30 утра к нам поступила информация, что в окрестностях улицы Правды обнаружен медвежонок. Его отловом в районе Летнего амфитеатра на протяжении 7 часов занимались профильные службы нашего города.
По словам Мальчевского, десятимесячный медвежонок полностью здоров.
