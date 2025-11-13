В Крыму пройдет конференция для больных сахарным диабетом

Крымчан приглашают на конференцию «ДиаФорум Крыма: жизнь с диабетом сегодня», которая состоится 22 ноября в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве республики.
На конференции пациенты и их родственники смогут посетить лекции ведущих специалистов, узнать о диагностике и лечении заболевания и о деятельности общества больных сахарным диабетом региона. Во время мероприятия медики будут принимать пациентов для диагностики диабетической нейропатии.
Конференцию организовало Общество больных сахарным диабетом Крыма. Мероприятие пройдет 22 ноября с 10:00 до 13:00 на базе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, 29-А.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.