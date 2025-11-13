В Астраханской области в 2026 году модернизируют образовательные учреждения

Десять образовательных учреждений Астраханской области отремонтируют и оснастят в 2026 году по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
В порядок приведут две школы в Ахтубинском районе, школы в поселке Волжском Енотаевского района и селе Солянка Наримановского района. Также капремонт ждет Килинчинскую среднюю школу имени Героя России Азамата Тасимова в Приволжском районе. Оснащение учреждений в первую очередь будет направлено на кабинеты естественнонаучного профиля. Для них закупят современное демонстрационное и интерактивное оборудование.
Кроме того, ремонта ждут обособленное подразделение «Дошкольное» гимназии № 1 в Астрахани, структурное подразделение «Теремок» школы города Нариманова и детский сад при Винновской школе в Володарском районе. Также в порядок приведут физкультурно-оздоровительный комплекс и отделение Астраханского государственного политехнического колледжа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.