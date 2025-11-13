Минздрав Беларуси: 90% рака шейки матки выявляют на первой стадии по двум тестам

В план диспансеризации входит обязательно тестирование женщин на ПАП-тест и на ВПЧ для скрининга рака шейки матки. Об этом в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
По ее словам, уже оценены результаты за 9 месяцев 2025 года.
«Рак шейки матки на первой стадии выявлен более чем в 90% [случаев] именно благодаря этому тестированию», — отметила Елена Богдан.
Напомним, что ПАП-тест выявляет клеточные изменения, а тест на ВПЧ обнаруживает присутствие вирусов высокого онкогенного риска.
Елена Богдан сказала и о важности вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).
«В этом году начали вакцинацию девочек против ВПЧ, за счет бюджета закуплена вакцина против наиболее распространенных штаммов. И у нас практически нет отказов мам, которые проводят своих девочек для этой вакцинации», — подчеркнула медик.
По ее словам, в будущем эти прививки позволят предотвратить определенные виды рака шейки матки.
Елена Богдан отметила, что вакцинироваться от ВПЧ, после обследования и консультации с врачом, могут также более старшие девочки и женщины.
«Если женщина не инфицирована вирусом папилломы человека, то вполне можно привиться для того, чтобы себя защитить на будущее», — отметила медик.
