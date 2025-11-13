Григоренко: Робот Макс на «Госуслугах» сможет решать более сложные вопросы

«При внедрении ИИ в какой-либо процесс важно определиться с целеполаганием. Это касается как бизнеса, так и госуправления. Чтобы технология развивалась и масштабировалась, важно внедрять ее не для галочки, а с полным осознанием ожидаемых эффектов. Конечный и главный эффект от применения ИИ — это польза для человека. Например, она проявляется в сервисности. ИИ позволяет предоставлять государственные услуги в совершенно новом формате: проактивнее, проще, удобнее. ИИ, благодаря обработке данных о человеке и персонализации рекомендаций, меняет саму логику предложения сервисов: не человек идет за услугой, а услуга приходит к нему — прямо в дом, на телефон или экран компьютера в том виде, в котором ему удобно», — сказал Григоренко.