Григоренко: Робот Макс на «Госуслугах» сможет решать более сложные вопросы

Цифровой помощник на «Госуслугах» — Робот Макс — постепенно становится полноценным ИИ-ассистентом нового поколения, который сможет решать еще более сложные вопросы граждан, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко во время пленарной сессии на форуме «Цифровые решения».
По его словам, Робот Макс будет глубже прорабатывать запросы, что, в свою очередь, позволит повысить качество ответов и значительно сократить количество «кликов» для оформления услуг. Специальный конструктор для обучения ИИ-ассистента уже создан: к нему на данный момент подключено более 80 ведомств.
«При внедрении ИИ в какой-либо процесс важно определиться с целеполаганием. Это касается как бизнеса, так и госуправления. Чтобы технология развивалась и масштабировалась, важно внедрять ее не для галочки, а с полным осознанием ожидаемых эффектов. Конечный и главный эффект от применения ИИ — это польза для человека. Например, она проявляется в сервисности. ИИ позволяет предоставлять государственные услуги в совершенно новом формате: проактивнее, проще, удобнее. ИИ, благодаря обработке данных о человеке и персонализации рекомендаций, меняет саму логику предложения сервисов: не человек идет за услугой, а услуга приходит к нему — прямо в дом, на телефон или экран компьютера в том виде, в котором ему удобно», — сказал Григоренко.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что начался процесс внедрения ИИ в работу с документами в аппарате правительства. Планируется, что ИИ будет решать ряд типовых задач. В их числе распознавание документов, включая сканы и рукописные тексты, их маршрутизация и определение исполнителей, проверка правописания, формирование краткого содержания документов, быстрых справок и презентаций по ним и многое другое. Использование технологии позволит автоматизировать рутинные операции и освободить время сотрудников для решения сутевых вопросов.
