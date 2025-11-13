Соцконтракт помог предпринимателю из Башкирии открыть экоферму

Азат Лукманов открыл экоферму «Страусиный двор» на средства социального контракта, сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Помощь с оформлением документации ему оказал филиал центра «Мой бизнес» в городе Кумертау, работающий в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».
Весной 2025 года Азат начал активную подготовку к запуску своего предприятия: за два месяца была создана вся необходимая инфраструктура. Летом этого года состоялось открытие экофермы «Страусиный двор», расположенной неподалеку от природного парка «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе Башкирии.
В филиале центра «Мой бизнес» в Кумертау предпринимателю оформили документацию для участия в адресной социальной программе. На полученную субсидию Азат приобрел страусов, алтайского марала и инкубатор для разведения птиц. Сейчас территория фермы заселена более чем 80 особями разных пород: среди них австралийские эму, як, павлины, пятнистые олени, цесарки и козы. В планах наладить производство и продажу мяса птицы, расширить ассортимент животных и организовать интересные мероприятия для гостей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.