В Ливнах Орловской области установили бронзовую статую рабочего

Скульптуру рабочего, отлитую из бронзы, установили на улице Мира в городе Ливны Орловской области, сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству населенных пунктов ведутся по проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Арт-объект представляет собой скамью с сидящим на ней мужчиной. В руках он держит штангенциркуль. Скульптура символизирует сотрудника одного из промышленных предприятий, которых в Ливнах несколько.
Статуя была изготовлена в Санкт-Петербурге. Ее вес составляет чуть больше полутонны. «С помощью спецтехники арт-объект установили на постоянное место. Не сомневаемся, что это место станет не только местом отдыха горожан, но и новым туристическим объектом», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации города Ливны Алексей Поляков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.