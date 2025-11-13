Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону

Авиакомпания Wizz Air запускает новый прямой рейс из Кишинева в Братиславу, столицу Словакии.
Полеты стартуют 12 января 2026 года.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям.
Билеты стоят от 19 евро в одну сторону.
