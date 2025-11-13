В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО

Уточняется, что проект подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.