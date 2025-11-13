Ричмонд
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО

В Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит повысить уровень социальной защищенности ветеранов боевых действий.

Уточняется, что проект подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, которые направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.