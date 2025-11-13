Мингорисполком сделал заявление о будущем сельхозярмарок в Минске

Она отметила, что указанный срок будет зависеть от погоды. Начальник главного управления торговли и услуг пригласила принять участие в сельскохозяйственных ярмарках всех желающих, заметив, что Минск предоставит площадку для продажи продуктов физлицам и фермерам, выращивающим продукцию и у которых есть соответствующая справка.