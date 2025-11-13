Мингорисполком сделал заявление о будущем сельхозярмарок в Минске. Подробности озвучила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
— Сельхозярмарки в Минске будут проходить до 7 декабря, — уточнила Нагорная.
Она отметила, что указанный срок будет зависеть от погоды. Начальник главного управления торговли и услуг пригласила принять участие в сельскохозяйственных ярмарках всех желающих, заметив, что Минск предоставит площадку для продажи продуктов физлицам и фермерам, выращивающим продукцию и у которых есть соответствующая справка.
Елена Нагорная заметила, что самым популярным продуктом на ярмарках является картофель. Также большим спросом пользуются мясная и плодоовощная продукция «Белкоопсоюза», кондитерские изделия, живая рыба от предприятий «Белводхоза».
Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Ранее МАРТ сказал, регулируются ли цены на сельскохозяйственных ярмарках в Беларуси.
А еще правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.