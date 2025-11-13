Жительница Башкирии внезапно стала должна десятки тысяч рублей: аферисты с помощью ее личных данных оформили займы

В Мишкинском районе Башкирии прокуратура добилась признания недействительными договоров займа, которые мошенники оформили на 56-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В августе прошлого года неизвестные граждане, используя персональные данные женщины, оформили два договора займа в микрофинансовых организациях на общую сумму 30 тысяч рублей. Аферисты похитили деньги, а обязательства по погашению долга незаконно были возложены на заявительницу.
Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании этих сделок недействительными. Инстанция полностью удовлетворила требования, освободив женщину от долговых обязательств. Возбуждены уголовные дела статье «Мошенничество».
