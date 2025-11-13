В Якутии благоустроили 13 общественных пространств

Специалисты ввели в эксплуатацию 13 объектов благоустройства в Республике Саха (Якутия), сообщили в администрации главы и правительства региона. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Новые общественные пространства появились в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мирнинском, Намском, Оймяконском и Таттинском районах. Параллельно на финальной стадии реализации находятся три объекта: площадь Степана Васильева в Нюрбе, парк культуры и отдыха в селе Борогонцы и парк «Ытык Сир» в Якутске, готовность которого составляет 99%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.