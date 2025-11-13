«Авангард» в Омске победил «Трактор» в экспериментальной игре

В четверг, 13 ноября, «Авангард» дома провел матч чемпионата КХЛ против «Трактора» и выиграл 3:2. Голы у него забили легионеры, Джованни Фьоре, Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. Состав хозяев на эту встречу был явно экспериментальным, очень неожиданным. Хотя после матча объяснения этому явно будут относительно прозаическими (скорее всего). Суть же в том, в защите было три пары защитников, в нападении 12 форвардов, но два из них явно номинальные, это тоже защитники Михаил Гуляев и Вячеслав Войнов.