«Авангард» в Омске победил «Трактор» в экспериментальной игре

«Авангард» впервые с 2022 года обыграл дома «Трактор» — 3:2.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 13 ноября, «Авангард» дома провел матч чемпионата КХЛ против «Трактора» и выиграл 3:2. Голы у него забили легионеры, Джованни Фьоре, Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. Состав хозяев на эту встречу был явно экспериментальным, очень неожиданным. Хотя после матча объяснения этому явно будут относительно прозаическими (скорее всего). Суть же в том, в защите было три пары защитников, в нападении 12 форвардов, но два из них явно номинальные, это тоже защитники Михаил Гуляев и Вячеслав Войнов.

И если Гуляева мы относительно часто уже видели в атаке в этом сезоне, то играл ли там же Войнов вообще когда-либо в своей карьере, не известно. Вряд ли это звено (четвертое) было здесь сильно опасно для ворот соперника, но, видимо, какую-то задумку тренера выполнило.

В первом периоде «Авангард» забил довольно быстро, на четвертой минуте у него отличился Фьоре, хотя скорее можно было в той атаке ждать разящего броска от Окулова. Но тот предпочел отдать пас итальянскому американцу. И не прогадал.

Гости однако смогли ответить тоже быстро, через четыре минуты. У них забросил Виталий Кравцов с передачи Дронова.

Во втором отрезке «Трактор» забил на экваторе игры. На 31-й минуте гол у него оформил Михаил Григоренко. Причем в большинстве. Относительно вскоре хозяева ответили уже своей шайбой в большинстве. С «пятачка» пас замкнул Маклауд. Однако на этом голы в периоде и закончились.

В третьем периоде далеко не сразу решающий гол в матче с передач Лажуа и Маклауд выдал Эндрю Потуральски. На 57-й минуте в большинстве он показал свой талант оказаться на нужном месте в нужное время. И отправил шайбу в пустой угол. Попытки уральцев далее отыграться были тщетны. Сибиряки даже могли еще забить в пустые ворота.

Далее «Авангард» отправляется на выезд. В Омске он сыграет теперь только в декабре.