Перевозчик «Азимут» перенес ввод ангара в аэропорту «Платов» на 2026 год

Строительство сервисного центра авиаперевозчика «Азимут» в аэропорту «Платов» перенесенона 2026 год. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на руководство компании.
Ростовская авиакомпания планирует завершить строительство ангарного комплекса в 2026 году. Ранее ввод объекта в эксплуатацию ожидался в 2025 году. Новые сроки названы со ссылкой на генерального директора компании Павла Екжанова. Причины переноса не уточняются.
Ангарный комплекс станет основной сервисной базой для обслуживания собственных самолетов авиаперевозчика на юге России. Стоимость проекта составляет миллиард рублей. Общая площадь сооружений достигнет около пяти тысяч квадратных метров, а самого ангара — четыре тысячи «квадратов».
В новом ангаре можно будет одновременно обслуживать два самолета типа суперджет. Также издание утоянчет, что 25,06% уставного капитала «Азимута» принадлежит АО «Региональная корпорация развития», единственным владельцем которой является министерство имущества Ростовской области. По 37,46% акций принадлежат московским владельцам.
Оборот авиакомпании вырос с 25,5 миллиарда рублей в 2023 году до 29,2 миллиарда рублей в 2024 году. При этом прибыль за этот период снизилась почти в три раза — с 2,1 миллиарда рублей до 729,2 миллиона рублей.
