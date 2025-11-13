Перевозчик «Азимут» перенес ввод ангара в аэропорту «Платов» на 2026 год

Оборот авиакомпании вырос с 25,5 миллиарда рублей в 2023 году до 29,2 миллиарда рублей в 2024 году. При этом прибыль за этот период снизилась почти в три раза — с 2,1 миллиарда рублей до 729,2 миллиона рублей.