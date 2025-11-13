Минздрав сказал, что пациент может посмотреть в электронном личном кабинете

О внедрении системы электронного личного кабинета пациента в Беларуси в программе «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказала первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.
«Мы формируем сейчас личный кабинет пациента, который будет доступен каждому гражданину нашей страны для того, чтобы он видел свою медицинскую документацию, видел свои медицинские заключения, видел свои снимки, свои обследования, свои лабораторные диагнозы», — отметила Елена Богдан.
Кроме просмотра личной медицинской информации пациент сможет через этот кабинет вызывать врача на дом, получать выписки из медицинских документов без посещения поликлиники, записываться на прием к врачу, вносить данные о своем состоянии здоровья, сообщает medportal.gov.by.
По словам Елены Богдан, личный электронный кабинет пациента — это только один из этапов цифровизации системы здравоохранения Беларуси.
