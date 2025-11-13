ЖКХ сказало про установку 20 тысяч видеокамер в жилых домах Минска. Подробности озвучила генеральный директор организации «“Минское городское жилищное хозяйство” Марина Толстик. Об этом пишет агентство “Минск-Новости”.
Толстик отметила, что устанавливать системы видеонаблюдения намереваются на тех многоквартирных домах в Минске, которые находятся на обслуживании предприятий ЖКХ. Их более шести тысяч. Всего же, отметила она, запланировано установить примерно 20 000 видеокамер.
— Массовое внедрение системы видеоконтроля позволит улучшить контроль за процессом эксплуатации многоквартирного жилого фонда, позволит проводить постоянный мониторинг состояния придомовых территорий и создаст возможность оперативно принимать решения по устранению обнаруженных недостатков, — уточнила гендиректор.
По ее словам, в связи с этим снизятся затраты на обслуживание и восстановление надлежащего технического состояния придомовых территорий. Марина Толстик отметила, что сейчас по каждому району столицы были утверждены графики обследования жилфонда, придомовых территории. Это необходимо для того, чтобы определить наиболее оптимальные места для установки видеокамер.
— Необходимо, чтобы в поле зрения видеокамер попадали детские площадки, места сбора отходов, проезды, а также пешеходные связи возле жилых домов, — подчеркнула Марина Толстик.
Ранее ЖКХ сказало, почему в квартирах белорусов может быть холодно.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2025: IT-вакансия на 15 тысяч, главбуху готовы платить 10 000, а шеф-повару — 7 тысяч.
Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов сразу может пойти в отпуск на новой работе.