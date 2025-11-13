ЖКХ сказало про установку 20 тысяч видеокамер в жилых домах Минска

По ее словам, в связи с этим снизятся затраты на обслуживание и восстановление надлежащего технического состояния придомовых территорий. Марина Толстик отметила, что сейчас по каждому району столицы были утверждены графики обследования жилфонда, придомовых территории. Это необходимо для того, чтобы определить наиболее оптимальные места для установки видеокамер.