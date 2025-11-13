Косуля едва не погибла посреди города в Башкирии: все из-за коварного льда на пруду

По словам руководителя ГК ЧС, с установлением минусовых температур на водоемах начал образовываться лед, который представляет опасность не только для людей, но и для животных. Инцидент с косулей мог закончиться трагически, если бы не помощь очевидцев, которые вовремя обратились к спасателям.