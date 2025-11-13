Косуля едва не погибла посреди города в Башкирии: все из-за коварного льда на пруду

Сотрудники Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям спасли косулю, которая провалилась под лед на городском пруду в Белорецке. Подробности рассказал председатель ведомства Кирилл Первов.
По словам руководителя ГК ЧС, с установлением минусовых температур на водоемах начал образовываться лед, который представляет опасность не только для людей, но и для животных. Инцидент с косулей мог закончиться трагически, если бы не помощь очевидцев, которые вовремя обратились к спасателям.
Специалисты госкомитета, используя спасательную доску для распределения веса, добрались до животного по тонкому льду, освободили его из ледяной полыньи, перевезли на берег, после чего отогрели и выпустили в лес.
