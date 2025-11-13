Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армавире на Кубани 150 подростков дали присягу юнармейца

Торжественная церемония состоялась у Вечного огня.

Юнармейцами стали 150 подростков из Армавира, а также из Успенского и Мостовского районов Краснодарского края, сообщили в администрации муниципального округа город Армавир. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из задач национального проекта «Молодежь и дети».

Торжественная церемония состоялась 7 ноября у Вечного огня. На ней присутствовали представители мэрии, воинских частей, общественных организаций и жители города. Клятву на верность принял начальник штаба регионального отделения Юнармии Краснодарского края Николай Капранов.

«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем. Клянусь», — повторили ребята вслед за своим командиром Кириллом Громовым. После присяги детям были выданы нагрудные значки.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.