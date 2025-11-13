В Армавире на Кубани 150 подростков дали присягу юнармейца

Юнармейцами стали 150 подростков из Армавира, а также из Успенского и Мостовского районов Краснодарского края, сообщили в администрации муниципального округа город Армавир. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из задач национального проекта «Молодежь и дети».
Торжественная церемония состоялась 7 ноября у Вечного огня. На ней присутствовали представители мэрии, воинских частей, общественных организаций и жители города. Клятву на верность принял начальник штаба регионального отделения Юнармии Краснодарского края Николай Капранов.
«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, быть честным юнармейцем. Клянусь», — повторили ребята вслед за своим командиром Кириллом Громовым. После присяги детям были выданы нагрудные значки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.