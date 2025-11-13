В 3 селах Шилкинского района Забайкалья появился скоростной интернет

Жители трех сел Шилкинского района Забайкальского края получили доступ к мобильной связи и скоростному интернету, сообщили в администрации муниципалитета. Новая инфраструктура была построена в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Пользоваться современными телекоммуникационными услугами теперь могут почти 600 жителей населенных пунктов Солнцево, Саввино и Байцетуй. В 2024 году около 3 тысяч забайкальцев проголосовали за включение этих сел в реализацию федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
«Мы очень рады, что в нашем селе появились мобильная связь и интернет. Это очень удобно для учебы, для работы и просто для общения. Связь хорошая, стабильная во всем селе», — поделилась жительница села Байцетуй Светлана Номоконова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.