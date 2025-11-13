На Ставрополье завершилась Северо-Кавказская конференция школьников

Северо-Кавказская конференция школьников состоялась в Ставропольском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете.
Мероприятие прошло на базе Северо-Кавказского центра математических исследований и факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н. И. Червякова. В этом году в конференции приняли участие ученики 1−11-х классов из 30 образовательных учреждений и развивающих центров Ставрополя, Краснодара, Михайловска, Буденновска и других населенных пунктов.
Работу конференции организовали по нескольким научным направлениям. Всего в программу вошли 62 доклада в таких секциях, как «Строим IT-будущее вместе», «Фундаментальные вопросы и проблемы математики», «Физика и техника» и «Прикладная математика». Выступления участников сопровождались активными дискуссиями.
Для школьников также провели практические мастер-классы, где они смогли познакомиться с основами написания нейронных сетей, узнать о состязательных атаках на модели машинного обучения, а также принять участие в фиджитал-игре CyberGame.
По итогам мероприятия авторы наиболее подготовленных докладов в каждой секции были награждены дипломами и призами. Все работы участников включены в электронный сборник конференции.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.