В Ленобласти нашли дерево возрастом 400 млн лет

Уточняется, что ствол дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет был обнаружен в Шалово Перечицком песчаном карьере в Лужском районе. Раскопочный отряд на протяжении недели с 27 октября вел работы по извлечению ценного объекта. Изначально предполагалось, что это прототаксит — ископаемый организм, часто интерпретируемый как гигантский гриб. Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу.