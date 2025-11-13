13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за ДТП затруднено движение транспорта по проспекту Машерова. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, из-за аварии вблизи здания № 25 по проспекту Машерова затруднено движения по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Максима Богдановича. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе своего маршрута движения. -0-