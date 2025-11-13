Ростовская область вошла в число антилидеров по отказам в автокредитах

Ростовская область вошла в число антилидеров по числу отказов на выдачу автокредитов. Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
— В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на автокредиты увеличилась до 82,9% по всей России, — рассказали аналитики НБКИ. — Этот показатель вырос на 5,7 процентных пункта по сравнению с сентябрем и на 5,5 процентных пункта относительно октября прошлого года.
Среди регионов-лидеров по количеству заявок худшие показатели отмечены в Новосибирской области с долей отказов 85,2%, Краснодарском крае с 85,0% и Ростовской области с 83,9%. Наименьшие показатели в Удмуртской Республике составили 76,3%, в Республике Татарстан и Воронежской области по 77,0%.
Наиболее серьезный рост доли отказов за год зафиксирован в Москве на 8,5 процентных пункта, Санкт-Петербурге на 7,9 процентных пункта и Московской области на 7,5 процентных пункта.
Эксперты НБКИ отмечают, что одобрение автокредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки повышают требования к качеству кредитных историй заемщиков, снижая риски будущих просрочек. Специалисты рекомендуют потенциальным заемщикам внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.
