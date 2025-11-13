Ростовская область вошла в число антилидеров по отказам в автокредитах

— В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на автокредиты увеличилась до 82,9% по всей России, — рассказали аналитики НБКИ. — Этот показатель вырос на 5,7 процентных пункта по сравнению с сентябрем и на 5,5 процентных пункта относительно октября прошлого года.