«Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси

Синоптик Рябов раскрыл, будет ли холодной зима 2025 года в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик Дмитрий Рябов в интервью телеканалу ОНТ озвучил предварительный прогноз и раскрыл, будет ли холодной зима 2025 года в Беларуси.

Рябов отметил, что зима в этом году в стране окажется холоднее, чем в прошлом году. Он напомнил, что зима 2024 — 2025 года была с температурой «каля нуля», которая держалась большинство дней.

— Многие пишут, что ожидается зима за последние 20−30 лет самая холодная, некоторые там опять — аномально холодная зима. Но я с этим не согласен, — подчеркнул Дмитрий Рябов.

Ранее синоптики предупредили о северном ветре, снеге и о резком понижении температур: «Зима идет в Беларусь».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».

А еще первый замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала о специфике коронавирусной инфекции осенью 2025: «Коронавирус сейчас другой, совершенно не те симптомы».