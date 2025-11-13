«Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима». Синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в интервью телеканалу ОНТ озвучил предварительный прогноз и раскрыл, будет ли холодной зима 2025 года в Беларуси.
Рябов отметил, что зима в этом году в стране окажется холоднее, чем в прошлом году. Он напомнил, что зима 2024 — 2025 года была с температурой «каля нуля», которая держалась большинство дней.
— Многие пишут, что ожидается зима за последние 20−30 лет самая холодная, некоторые там опять — аномально холодная зима. Но я с этим не согласен, — подчеркнул Дмитрий Рябов.
