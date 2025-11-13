Опыт проведения в Минске выездного заседания Молодежной МПА СНГ представили в Душанбе

Председатель Постоянной комиссии сообщил, что работа сессии началась с торжественного возложения цветов к Монументу Победы — как знака благодарной памяти павшим героям. Центральной темой заседания стала роль молодежи в сохранении исторической правды и противодействии фальсификации истории. Делегаты выступили с содержательными докладами о работе своих стран в этой сфере. По итогам обсуждения было принято Обращение к молодежи стран СНГ, в котором прозвучали важные слова — о необходимости помнить, гордиться и хранить правду. Это документ стал настоящим манифестом единства и ответственности молодого поколения.