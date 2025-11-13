Опыт проведения в Минске выездного заседания Молодежной МПА СНГ представили в Душанбе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт проведения в Минске выездного заседания Молодежной Межпарламентской Ассамблеи (ММПА) государств — участников Содружества Независимых Государств представлен в Душанбе (Таджикистан) на заседании Совета МПА СНГ. Об этом в своем выступлении рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь на заседании Совета МПА СНГ высказалась за продолжение форума «Дети Содружества».
Для Беларуси было большой честью принять у себя в октябре юбилейное, 25-е, заседание ММПА СНГ, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченное к Году мира и единства в борьбе с нацизмом, объявленному Советом глав государств Содружества, отметил Сергей Сивец.
По его словам, проведение заседания именно в городе-герое Минске, на белорусской земле, которая одной из первых приняла на себя удар врага, пережила тяжелейшие испытания и внесла огромный вклад в Победу, имело особое значение и глубокий символический смысл.
В Минск приехали молодежные парламентские делегации из шести стран — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, Азербайджан участвовал в заседании в онлайн-формате.
Председатель Постоянной комиссии сообщил, что работа сессии началась с торжественного возложения цветов к Монументу Победы — как знака благодарной памяти павшим героям. Центральной темой заседания стала роль молодежи в сохранении исторической правды и противодействии фальсификации истории. Делегаты выступили с содержательными докладами о работе своих стран в этой сфере. По итогам обсуждения было принято Обращение к молодежи стран СНГ, в котором прозвучали важные слова — о необходимости помнить, гордиться и хранить правду. Это документ стал настоящим манифестом единства и ответственности молодого поколения.
Особое внимание было уделено патриотическим инициативам, в частности проекту «Цифровая звезда». Участники сессии провели акцию по оцифровке памятника легендарному танку Т-34, установленному у Дома офицеров в Минске — символу освобождения Беларуси. Подобные акции помогают молодежи не просто знать о войне, а сохранять и передавать историческую память. Было внесено предложение распространить этот проект на все страны СНГ, обратил внимание Сергей Сивец.
Также на заседании обсуждались вопросы законодательства в сфере молодежной политики, развитие проекта «Молодежная столица СНГ», расширение программ международного сотрудничества.
«Конечно, выездное заседание — это не только обсуждения, обмен взглядами и мнениями. Это в первую очередь возможность увидеть жизнь страны изнутри, познакомиться с ее культурой, традициями, людьми, молодежными инициативами, — заметил председатель Постоянной комиссии. — Делегации посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Первый национальный торговый дом, где представлена продукция со всех регионов страны, Национальный детский технопарк, где рождаются идеи будущего, и Дворец молодежи, где состоялась встреча с активом Белорусского республиканского союза молодежи (в ней приняли участие около 500 человек)».
Завершилась работа сессии посещением мемориального комплекса «Хатынь». Сергей Сивец подчеркнул, что поездка никого не оставила равнодушным, участники отмечали, что это лучшая прививка от забвения.
«Опыт минского заседания показал: выездные сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи — это не просто заседания. Это живой диалог, возможность увидеть, почувствовать и понять друг друга. Это формат, который вдохновляет — и участников, и организаторов», — отметил Сергей Сивец.
В связи с этим председатель Постоянной комиссии обратил внимание: очевиден огромный потенциал в развитии подобного формата заседаний. Такие форумы должны проходить в разных странах и регионах СНГ — там, где живет, учится и работает молодежь. Он выразил уверенность в том, что каждое заседание должно быть новой точкой притяжения, площадкой для обмена опытом и укрепления дружбы и сотрудничества. -0-
