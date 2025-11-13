Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» начал гастроли в Минске со спектакля о Маяковском

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастерская Петра Фоменко начала свои гастроли по Минску в Доме Москвы со спектакля «Маяковский, послушайте», передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас большая радость оказаться в Минске. Много лет назад мы уже играли здесь и привозили прекрасный спектакль “Семейное счастье” — постановку Петра Фоменко. В этот раз нам посчастливилось побывать на гастролях большого формата. Для них мы подобрали разные постановки. Начинаем мы со спектакля камерного формата, того, что сегодня могут себе позволить не многие театры. Формат требует изысканности, утонченности. Это постановка под названием “Маяковский, послушайте”. В нем играет лишь два актера и сам режиссер, который подыгрывает на модернизированном пианино. В Москве постановка пользуется большим успехом, надеюсь, понравится белорусскому зрителю», — поделился директор театра Андрей Воробьев.
Актер мастерской имени Петра Фоменко Павел Яковлев рассказал об идее спектакля. «Было ощущение, что у любого художника есть диалог с самим собой. Иногда в размышления врывается и третий голос извне. На спектакль приходило очень много моих друзей, художников и музыкантов, они часто говорили: “Да это же про меня!” Любой творческий человек в своей жизни сталкивается с женщиной, которая так или иначе меняет его. В биографии художника есть попытки внутренней революции, поиска нового языка, смысла и отношений с женщинами. Это показано на примере Маяковского» , — пояснил он.
Директор театра также рассказал о дальнейших планах. «Продолжим гастроли в Молодежном театре изящным спектаклем по произведению Ивана Бунина “Последние свидания”. Это спектакль, который соответствует классическому подходу к жизни и развитию драматического театра. Следующим покажем своеобразное хулиганство на сцене драмтеатра с огромным количеством музыки, прекрасным французским шансоном — спектакль “Мой Брель”. Он содержит монологи артистов о том, как в их жизни появился этот шансонье бельгийского происхождения. Заканчиваются гастроли грандиозным спектаклем Фоменко “Волки и овцы”. Постановке уже 33 года, она пользуется популярностью у российского зрителя и объездил практически весь мир. До сих пор в Москве очень трудно купить билеты, несмотря на их высокую стоимость», — добавил Андрей Воробьев.
Также театр подготовил лекцию об истории мирового театра «Детям об искусстве» для подрастающего поколения. Посетителям расскажут о разных этапах развития от Древней Греции до наших дней.
Директор театра порассуждал о большом количестве молодых режиссеров-постановщиков в мастерской имени Петра Фоменко. «Уходит старшее поколение, но на смену приходит молодежь — это абсолютно нормальное явление. Для мастерской Петра Фоменко это логично и последовательно, поскольку она начала работу еще на режиссерском факультете ГИТИСа. На протяжении многих лет она подпитывалась артистами с режиссерского факультета. Те молодые люди, которые получают диплом актерского образования ГИТИСа, обладают блестящими режиссерскими способностями и навыками, знают, как работают профессионалы и как применять эти технологии. Многие из них потом становятся режиссерами мастерской, и мы это приветствуем», — подчеркнул он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.