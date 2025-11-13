Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» начал гастроли в Минске со спектакля о Маяковском

«Для нас большая радость оказаться в Минске. Много лет назад мы уже играли здесь и привозили прекрасный спектакль “Семейное счастье” — постановку Петра Фоменко. В этот раз нам посчастливилось побывать на гастролях большого формата. Для них мы подобрали разные постановки. Начинаем мы со спектакля камерного формата, того, что сегодня могут себе позволить не многие театры. Формат требует изысканности, утонченности. Это постановка под названием “Маяковский, послушайте”. В нем играет лишь два актера и сам режиссер, который подыгрывает на модернизированном пианино. В Москве постановка пользуется большим успехом, надеюсь, понравится белорусскому зрителю», — поделился директор театра Андрей Воробьев.