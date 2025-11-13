Ричмонд
Рабочих в Башкирии оставили без 400 тысяч рублей: на их начальника уже завели уголовное дело

В Башкирии директор ДОП задолжал сотрудникам 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Белокатайском районе Башкирии из-за невыплаты заработной платы завели уголовное дело на директора деревообрабатывающего предприятия. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в период с сентября по декабрь прошлого года руководитель организации не выплачивал в полном объеме заработную плату четырем работникам. Общая сумма задолженности составила почти 400 тысяч рублей.

Сотрудники СК выяснили, что у предприятия имелась реальная возможность погасить образовавшийся долг. Однако имеющиеся денежные средства были направлены на расчеты с контрагентами и другие расходы, не связанные с выплатой заработной платы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к возмещению задолженности рабочим.

