Рабочих в Башкирии оставили без 400 тысяч рублей: на их начальника уже завели уголовное дело

В Белокатайском районе Башкирии из-за невыплаты заработной платы завели уголовное дело на директора деревообрабатывающего предприятия. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным следствия, в период с сентября по декабрь прошлого года руководитель организации не выплачивал в полном объеме заработную плату четырем работникам. Общая сумма задолженности составила почти 400 тысяч рублей.
Сотрудники СК выяснили, что у предприятия имелась реальная возможность погасить образовавшийся долг. Однако имеющиеся денежные средства были направлены на расчеты с контрагентами и другие расходы, не связанные с выплатой заработной платы.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к возмещению задолженности рабочим.
